بدون سابق إنذار ..آسر ياسين وعائشة بن أحمد من كواليس مسلسل رمضان

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم آسر ياسين، الفنانة عائشة بن أحمد من مسلسل بدون سابق إنذار، والمقرر عرضه صمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

يشارك النجمين آسر ياسين، عائشة بن أحمد، في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل بدون سابق إنذار للمخرج هاني خليفة .

كواليس مسلسل بدون سابق إنذار

ينتظر النجم آسر ياسين، موعد عرض مسلسله الجديد موعد مع الماضي، والمقرر طرحه عبر منصة نتفليكس الرقمية خلال الأيام المقبلة.

وكشف آسر ياسين، الإعلان الترويجي لمسلسل موعد مع الماضي، والذي طرحته منصة نتفليكس منذ ساعات قليلة، والذي تضمن العديد من مشاهد الأكش والغموض والإثارة .

وكتب ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اقترب موعدكم مع موعد مع الماضي، حصريًا على نتفليكس ".

آسر ياسين

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي، في إطار 8 حلقات، وينتمي إلى نوعية الاثارة والغموض والاكشن، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ومحمود حميدة وركين سعد ومحمد علاء وشرين رضا وشريف سلامة وهدى المفتي وتامر نبيل وهو من قصة وإخراج السدير مسعود .

صبا مبارك

جديد آسر ياسين في صيف 2024

ومن ناحية أخرى، يواصل آسر ياسين، تصوير مشاهده في فيلم ولاد رزق 3، والمقرر طرحه في صيف 2024، ويقوم ببطولته النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم وآخرين .