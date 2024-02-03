ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الوفد

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2024 بالاسم ، حيث حظيت هذه النتائج بتفاعل كبير من الطلاب وأولياء الأمور وقد بدأت عدة مديريات للتعليم في الإعلان عن النتائج، مما زاد من التوتر والحماس لدى الطلاب الذين ينتظرون ظهور النتائج،و من المتوقع أن تتوفر نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعمل الوزارة على تخصيص رابط رسمي خاص بنتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الدقهلية، وعقب الإعتماد الرسمى من قبل محافظ الاقليم يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عن طريق اتباع بعض الخطوات المحددة وذلك من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي والمهنية" للعام الدراسي 2023/2024 م وذلك بنسبة نجاح 93،6% لمرحلة التعليم الأساسي، ونسبة نجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75%.

وجاء ذلك بعد عرض النتيجة من ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 آلاف و359 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 ألف و464 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الدقهلية الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

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وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و 359 طالب وطالبة وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 464 طالب وطالبة .

نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية 2024

نتائج الإدارات التعليمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الفصل الدراسي الأول 2024

ننشر نتائج الإدارات التعليمية المختلفة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للفصل الدراسي الأول 2024، وذلك بالاسم ورقم الجلوس ويمكنكم من خلال نذاكر حصرياً معرفة أوائل كل إدارة من إدارات محافظة الدقهلية:

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة مدارس اللغات التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة غرب المنصورة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة منية النصر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بلقاس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شرق المنصورة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة طلخا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة نبروه التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة شربين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة السنبلاوين التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة تمى الأمديد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة أجا التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت غمر التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة دكرنس التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة بنى عبيد التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة ميت سلسيل التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة الجمالية التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المنزلة التعليمية 2024.

نتيجة الشهادة الإعدادية إدارة المطرية التعليمية 2024.