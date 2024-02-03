رسميًا ظهرت.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية ، يرغب العديد من الاشخاص بمعرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، وتعتبر نتيجة الشهادة الاعدادية من اهم النتائج التي يرغب الطلاب في معرفتها بشكل كبير ولقد تم اعتماد النتائج في بعض المحافظات وظهورها ايضا، ومن خلال السطور التاليه سنوضح لجميع المتابعين رابط الاستخراج عن النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس 2024

أتاحت محافظة الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك بعد اعتماد أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت نتيجة إمتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسى والمهنية الدقهلية" للعام الدراسي 2023/2024 م.

وبلغت نسبة النجاح 93,6 % لمرحلة التعليم الأساسي ، ونسبة النجاح 94% للشهادة المهنية والصم وضعاف السمع بنسبة 95% وذوي البصيرة بنسبة 75%.

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد من تقدموا للامتحان للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية التعليم الأساسي بلغ 108 الف و 359 طالب وطالبة وان متوسط الحاصلين علي 50% فأكثر في المجموع الكلي 101 الف و 464 طالب وطالبة .

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وهنأ "محافظ الدقهلية " الأوائل والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي، مشيداً بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة .

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الدقهلية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية انه عقب قيام محافظ الاقليم باعتماد نتيجه الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة كفر الشيخ ظهر اليوم قامت المديرية برفع جميع نتائج الشهادة الإعدادية عبر رابط البوابة الالكترونية للنتائج عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية