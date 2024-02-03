السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الموت يفجع الفنانة تارا عماد

تارا عماد
تارا عماد

فارقت عالمنا منذ قليل، والدة تارا عماد، وذلك حسبما أعلنت الممثلة هدى المفتي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

 

وكتبت هدى المفتي:" توفت إلى رحمة الله والدة أختي الغالية تارا عماد على أن تقام صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة بالشبخ زايد".

 

وفاة والدة تارا عماد

وأعلنت تارا عماد وفاة والدتها، عبر على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

مواد متعلقة

"عادل مش عادل" يسافر إلى كندا بعد نجاحه في الدول العربية

سميرة عبد العزيز: “في محطة مصر” عودة جماليات وقيمة المسرح الشعري

الحريفة .. الفيلم يحصد إيرادات ضخمة في شهر

فيلم رحلة 404 يحصد 10 ملايين جنيه في 9 أيام

تخطت 7 ملايين جنيه .. حصيلة إيرادات فيلم رحلة 404

لفتة إنسانية من منذر رياحنة أثناء تسلمه جائزة أفضل ممثل عربي

من سكات .. جديد أحمد كامل في 2024

صور جديدة من حفل زفاف مغني الراب عفروتو
الجريدة الورقية