الموت يفجع الفنانة تارا عماد

فارقت عالمنا منذ قليل، والدة تارا عماد، وذلك حسبما أعلنت الممثلة هدى المفتي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكتبت هدى المفتي:" توفت إلى رحمة الله والدة أختي الغالية تارا عماد على أن تقام صلاة الجنازة غدًا الأحد بعد صلاة الظهر بجامع الشرطة بالشبخ زايد".

وفاة والدة تارا عماد

وأعلنت تارا عماد وفاة والدتها، عبر على حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت:" إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".