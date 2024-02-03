تنتصر الموسيقى الأفريقية من اعتراف جرامي إلى التأثير العالمي

صناعة الموسيقى الأفريقية وأنواعها ومواهبها المتنوعة في القارة لا تغزو المخططات العالمية فحسب، بل تكتسب أيضًا مكانًا على مسرح جرامي المرموق.

من العروض المثيرة في كأس العالم لكرة القدم إلى تقديم فئة جرامي جديدة، تشهد الموسيقى الأفريقية طفرة تحويلية، حيث تغلبت على التحديات الهيكلية الطويلة الأمد.

وترمز فئة جرامي الجديدة، "أفضل أداء موسيقي أفريقي"، المقرر منحها، إلى اعتراف كبير بالتقاليد الموسيقية الإقليمية.



ويشمل هذا الاعتراف "التسجيلات التي تستخدم تعبيرات محلية فريدة من جميع أنحاء القارة الأفريقية"، مما يعكس ثراء الموسيقى الأفريقية وتنوعها.

تبرز منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى باعتبارها المنطقة الأسرع نموًا من حيث إيرادات الموسيقى المسجلة في عام 2022، وفقًا لتقرير الموسيقى العالمي لعام 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية.

وتتغذى هذه الطفرة من خلال الأنواع الأحدث مثل Afrobeats وamapiano، التي تمزج بين أنماط غرب إفريقيا المتميزة، وكويتو جنوب أفريقيا على التوالي.

تسلط فئة جرامي الضوء على مختلف أنواع الموسيقى الأفريقية، بما في ذلك Afrobeat، وAfropop، وsoukous، وshaabi، وشعبي، وbenga، وbongo flava، وfuji، وHigh life.

هذه الأنواع، المتجذرة بعمق في أشكال التعبير الثقافي، يتردد صداها عبر صالات الرقص ليس فقط في القارة ولكن في جميع أنحاء العالم.

تلعب منصات البث دورًا محوريًا في دفع الموسيقى الأفريقية إلى ما وراء الحدود.

شهد بث Afrobeats على Spotify وحده نموًا ملحوظًا بنسبة تزيد عن 500% منذ عام 2017.

وتجسد الأغاني الناجحة مثل أغنية "Calm Down" للفنان النيجيري ريما وأغنية "Water" للمغنية الجنوب إفريقية Tyla النجاح العالمي وتأثير الفنانين الأفارقة.

LeriQ، منتج نيجيري مؤثر في ألبوم Burna Boy الحائز على جائزة جرامي "Twice As Tall"، يؤكد على تفرد الصوت الأفريقي، مع التركيز على الإيقاع والمشاعر على الجوانب الفنية.

ويلقى هذا النهج المميز في الموسيقى صدى لدى سكان القارة الشباب النابضين بالحياة ثقافياً، والذين من المقرر أن يشكلوا ربع سكان العالم بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من النداء العالمي، فإن التحديات لا تزال قائمة، مثل القوة الشرائية المحدودة وقيود البنية التحتية.

ومع ذلك، ومع الاهتمام المتزايد من شركات التسجيل الكبرى والالتزام بتطوير المواهب المحلية، فإن الصناعة تستعد لمزيد من النمو.

الموسيقى الأفريقية ليست مجرد مصدر للترفيه ولكنها أيضًا أداة قوية ضد القمع والظلم.



أصبحت الأغاني من القارة مكبرات صوت تضخيم الأصوات المناهضة للحكومات القمعية والظلم المجتمعي.

ومع اكتساب الصناعة اعترافًا عالميًا، هناك تفاؤل بين المطلعين على الصناعة مثل إيفي أوموروغبي، المدير التنفيذي للموسيقى، الذي يرى الإمكانات الهائلة للموسيقى الأفريقية.

أصبحت موسيقى القارة، من كيب تاون إلى القاهرة وحتى في الشتات، قوة ثقافية من المستحيل تجاهلها، ويؤكد إدخال فئة جرامي أهميتها التي لا يمكن إنكارها على المسرح العالمي.

