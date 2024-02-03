محافظ القاهرة يتابع استرداد 1700 متر مربع بالمعصرة ضمن المرحلة الاولى لـ«الموجة الـ٢٢»

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جهود الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية و حي المعصره بالتعاون مع الأجهزة الامنية المعنية خلال المرحلة الاولى من تنفيذ الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجهات الولاية المختلفة وازالة مخالفات البناء والتي انطلقت يوم ٢٧ يناير الجاري وتستمر حتى ١٢ ابريل ٢٠٢٤، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون .

استرداد قطعة أرض بالكامل على مساحة ١٠٠٠ متر مربع تم استخدامها كساحة انتظار بصورة مخالفة

حيث قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعصره برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس باسترداد قطعة ارض بالكامل على مساحة ١٠٠٠ متر مربع تم استخدامها كساحة انتظار بصورة مخالفة وذلك بطريق الاوتوستراد، كما تم استرداد قطعة أرض أخرى بصورة جزئية مقام عليها جماليون حديد حيث تم ازالة الاشغالات بها وذلك على مساحة ٧٠٠ متر مربع بمنطقة تقسيم النصر من طريق الاوتوستراد.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيق تام بين منظومة المتغيرات المكانية واحياء العاصمة لرصد كافة المخالفات، والتعامل الفوري معها وازالتها ، وكذلك المتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال٢٢ وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التعدي على ممتلكات الدولة.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ، بالاضافة الى التدريب المهني والذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة