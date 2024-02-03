هيثم شعبان يقود الكرخ لعبور الكوفة في كأس العراق

تأهل فريق الكرخ العراقي، بقيادة المدير الفني المصري هيثم شعبان، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق، بعد الفوز على فريق الكوفة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالدور الثاني للبطولة.

وتولى هيثم شعبان تدريب فريق الكرخ العراقي، منذ أيام قليلة، ونجح في قيادة الفريق للوصول إلى هذا الدور بعد الفوز على فريق الرمادي بهدف دون رد، في مباراة دور الـ 32.

وكان هيثم شعبان يسير بخطى ثابتة مع فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتلقى عرضا من فريق الكرخ العراقي، ويخوض تجربة عربية جديدة، بعد أن عمل من قبل في نادي الحزم السعودي.