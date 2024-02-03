التصريح بدفن جثة مهندس متفحمة عثر عليها في مقابر الخليفة

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، بالتصريح بدفن جثة عثر عليها متفحمة داخل مقابر الأوتوستراد بالخليفة، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنها جثة مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وقد تم العثور عليها متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

التصريح بدفن جثة مهندس متفحمة عثر عليها في منطقة المقابر بالخليفة

وكان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة متفحمة داخل مدفن في منطقة المقابر بالأوتوستراد ضمن نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على الجثة وبجوارها جركن بنزين وعقاقير طبية لعلاج الأمراض النفسية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الجثة ترجع إلى مهندس مدني يبلغ من العمر 33 سنة، وتم تحديد هويته وبسؤال والده أقر بأن الضحية تغيب عن المسكن منذ أكثر من 6 أيام، ولم يتمكن من تحديد أو معرفة موقع اختفائه.

وأكد والد الضحية أن نجله المتوفى كان يعاني منذ أكثر من عام أمراضا نفسية، وأن العقاقير الطبية الموجودة بجواره كان يتعاطاها جراء مرضه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة شبرا العام

كما قررت محكمة استئناف القاهرة ،تحديد جلسة 26 فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام امام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

وقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة نجلة عمها المريضة دارت بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.