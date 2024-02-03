قررت محكمة استئناف القاهرة ،تحديد جلسة 26 فبراير الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام امام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية.

26 فبراير .. أولى جلسات محاكمة المتهمة بـ فقء عين ممرضة شبرا العام

وكانت قد قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام للجنايات، إثر مشادة نشبت بينهما، ادعت فيها المجني عليها بقيام المتهمة بالتعدي عليها بآلة حادة بعد منعها من اصطحاب طفل من داخل المستشفى لعدم كونها من الدرجة الأولى له.

وقالت المتهمة بفقء عين ممرضة مستشفى شبرا العام، إنها عندما منعتها الممرضة من الدخول إلى غرفة نجلة عمها المريضة دارت بينها وبين الممرضة اشتباك بالأيدي، موضحة أنه أثناء الاشتباك جاءت ممرضة أخرى تعدت عليها بالضرب.

التصريح بدفن جثة سيدة وشقيقتها لقيتا مصرعهما في حريق بالسلام

كما امرت نيابة السلام بالقاهرة ، التصريح بدفن جثة سيدة وشقيقتها لقيتا مصرعهما في حريق شقة سكنية في السلام ، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابة في الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالها في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وشقيقتها، فيما أصيبت ابنة الأولى، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجرى مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة وشقيقتها وإصابة نجلة الأولى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن أحد الجيران تلقى استغاثة من السيدة الأولى وعقب حضوره والطرق على الباب لم يستجب أحد، وبعد كسر الباب تبين وجود جثتين لسيدتين وإصابة نجلة الأولى، بسبب اختناقهم بالغاز، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وتحفظت مباحث قسم شرطة السلام أول على الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.