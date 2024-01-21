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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تعرف علي قائمة وغيابات طنطا قبل لقاء لافيينا غدا

طنطا
طنطا

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة الفريق الذي سوف يواجة فريق لافيينا غدا الإثنين في إطار دوري المحترفين.

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حيث يواجة ابناء السيد البدوي فريق لافيينا ضمن مواجهات الجولة رقم ١٨ والمقرر إقامتها غدا الاثنين في الثانية والنصف علي ملعب طنطا حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :
ميدو نصر ، مصطفي الكومي ، ساهر عبد المنعم ، احمد حسني ، أحمد علي ، أسامة النجار ، فارس طارق ، شهاب فتحي ، حسون محمد ، محمد رمضان ، محمد السيد عبد الهادي ، محمد محسن شيكا ، محمد مصطفي حموشة ، محمد عاطف ، كريم أسامة ، الحسيني سمير ، حسام غالي ، محمد جمال ميدو ، أحمد فكري أباظه ، أقطاي عبد الله 

وبهذا يستمر غياب عبد الرحمن الدح والذي يعاني الشد من العضلة الخلفية ومعة حارس المرمي أحمد الشيخ والذي يعاني من الأصابة بجذع في الرباط ويستمر غياب محمد حسام الشرخة وشريف مجدي ، وموسي كونانية بداعي الأصابة ايضا .

ويدخل طنطا اللقاء في المركز السابع في جدول الترتيب برصيد ٢٦ نقطة بينما يحتل فريق لافيينا المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة.

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