امرت نيابة السلام بالقاهرة ، التصريح بدفن جثة سيدة وشقيقتها لقيتا مصرعهما في حريق شقة سكنية في السلام ، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

التصريح بدفن جثة سيدة وشقيقتها لقيتا مصرعهما في حريق بالسلام

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابة في الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالها في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وشقيقتها، فيما أصيبت ابنة الأولى، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجرى مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة وشقيقتها وإصابة نجلة الأولى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن أحد الجيران تلقى استغاثة من السيدة الأولى وعقب حضوره والطرق على الباب لم يستجب أحد، وبعد كسر الباب تبين وجود جثتين لسيدتين وإصابة نجلة الأولى، بسبب اختناقهم بالغاز، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وتحفظت مباحث قسم شرطة السلام أول على الجثتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المشدد 7 سنوات لـ سباك لاتهامه بقتل عاطل في مشاجرة بالشرابية

كما قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت ، معاقبة سباك بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بقتل عاطل في مشاجرة بالشرابية .

جاء بأمر الإحالة أن مشاجرة نشبت بين المتهم ج.ا سباك والمجنى عليه ص. م عاطل بسبب خلافهما سابقة بينهما وأن الأخير ضايق المتهم بعبارات واهانات ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة وانتهت بالقتل.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المستشفيات استقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث مشاجرة بين شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وآخر مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك وقوع قتيل، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم حبس المتهم والتجديد له في الموعد وتمت إحالته لمحكمة الجنايات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.