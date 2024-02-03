المشدد 7 سنوات لسباك لاتهامه بقتل عاطل في مشاجرة بالشرابية

قررت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت ، معاقبة سباك بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بقتل عاطل في مشاجرة بالشرابية .

المشدد 7 سنوات لـ سباك لاتهامه بقتل عاطل في مشاجرة بالشرابية

جاء بأمر الإحالة أن مشاجرة نشبت بين المتهم ج.ا سباك والمجنى عليه ص. م عاطل بسبب خلافهما سابقة بينهما وأن الأخير ضايق المتهم بعبارات واهانات ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة وانتهت بالقتل.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا من أحد المستشفيات استقبالها أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث مشاجرة بين شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وآخر مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك وقوع قتيل، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة بحوزة أحدهم السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم حبس المتهم والتجديد له في الموعد وتمت إحالته لمحكمة الجنايات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله طالبا مقيم بمحافظة القاهرة مُصاب بجرح طعني بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفي أثناء إسعافه.

بالفحص وسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص ونجله - مقيمان بدائرة المركز، لخلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمين وقيام الثاني بمضايقة الفتيات العاملات لديه، ولدى تدخل نجله المتوفى لمناصرته، قام الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر الثاني بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.