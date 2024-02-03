السبت 03 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد إسقاط 12 طائرة دون طيار لـ"أنصار الله"

القيادة المركزية
القيادة المركزية الأمريكية

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، اليوم السبت، في بيان عن تدمير ما لا يقل عن اثنتي عشرة طائرة دون طيار تابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وحسب سبوتنيك، أوضحت القيادة في بيان على موقع "إكس": "الثاني من فبراير، هاجمت المدمرة "يو إس إس كارني" (دي دي جي 64) طائرة دون طيار واحدة وأسقطتها فوق خليج عدن، في وقت لاحق من ذلك اليوم، هاجمت قوات القيادة المركزية الأمريكية أربع طائرات دون طيار لـ"أنصار الله" كانت معدّة للإطلاق".

وأضافت القيادة أنه، في وقت لاحق، تم إسقاط سبع طائرات دون طيار أخرى فوق البحر الأحمر.

وأكدت القيادة عدم وجود بيانات عن أضرار أو إصابات خلال العملية العسكرية.

 

وكانت حركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل البحر الأحمر اليمني، قد حذرت، في وقت سابق، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر. وعلى إثر ذلك، قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

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