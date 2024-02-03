إصابة 6 مواطنين إثر حادث سير في وادي النطرون

أُصيب 6 مواطنين بكسور وجروح مختلفة، إثر حادث سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة.

وتبيَّن من خلال الفحص إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر انقلاب تروسيكل عند الكيلو 71 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لإسعافهم وتلقي الرعاية الطبية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الواقعة.