قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل طفلة والشروع في قتل شقيقها باستخدام عصا وسلك كهربائي، بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، لجلسة 2 أبريل المقبل للاستعداد والمرافعة.

2 أبريل .. محاكمة المتهم بقتل طفلة باستخدام عصا وسلك كهربائي بالخصوص

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16616 لسنة 2022 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 3663 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، بإشراف المستشار أمجد المنوفي، محامي عام أول جنوب بنها الكلية بعد الاطلاع على الأوراق، وما فيها من التحقيقات تتهم النيابة العامة أحمد كمال محمد عبد السلام، محبوس، 31 سنة، عاطل، بقيامه في يوم 5 / 12 / 2022، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وحال كون المجني عليهما طفلين لم يجاوزا ثمانية عشر عام ميلادي كامل، قتل عمدًا الطفلة المجني عليها يمن محمد مصطفى عبد الحميد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة بطشه- عصا، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربًا بالأداة المار بياتها وسدد له عدة ضربات بعموم جسدها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع المتهم في قتل الطفل المجني عليه صفوت محمد مصطفى عبد الحميد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على قتله وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه - عصا، سلك كهربائي، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه ضربًا بالأدوات المار بيانها وسدد له عدة ضربات بعموم جسده، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة 9 متهمين منهم 5 أشقاءلاتهامهم بحيازة أسلحة نارية في قليوب

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، قضية محاكمة 9 متهمين منهم 5 أشقاء، الثلاثاء المقبل، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر وكذلك إطلاق أعيرة نارية داخل المدن، وكذلك اتهامهم بقتل شخص بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، للاستعداد والمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10606 لسنة 2022 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 2705 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين وهم كلا من "أسامة ج ر"، 22 سنة، مالك مقهى ومقيم قليوب بمحافظة القليوبية، و"عصام ج ر"، 45 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"رضا ج ر"، 41 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"هشام ر ج"، 29 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"جمال س ع"، 23 سنة، سائق، مقيم قليوب البلد، و"رشاد ج ر"، 48 سنة، مالك مقهى ومقيم قليوب، و"محمد د ع"، 26 سنة، عامل، ومقيم قليوب، و"كريم خ م"، 28 سنة، مقيم قليوب البلد، و"سعيد س س"، 45 سنة، مالك حانوت، مقيم قليوب البلد، لأنهم في يوم 20 / 4 / 2022، بدائرة قسم شرطة قليوب، حازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) دون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص.

وتابع أمر الإحالة، أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "عمرو عبد الرحمن محمد" والقاطنين بمكان المصمم علي قتله حدوث الواقعة وذلك بقصد ترويعهم وتكدير السكينة العامة وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر حال كونهم 8 أشخاص حاملين لأسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلت جنحة البلطجة المار بيانها جناية القتل العمد إذ إنهم في ذات الزمان والمكان بأنهم قتلوا عمدًا المجني عليه "عمرو عبد الرحمن محمد"، وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري - فرد خرطوش - وذخائر وأسلحة بيضاء - شوم - وذهبوا إلى محل عمله وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول السلاح الناري المار بيانه وأطلق صوبه عيار ناري أستقر بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحها حتى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر الأول وترويع المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات وحازوا وأحرزواأسلحة بيضاء (سكين، عصي) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية..