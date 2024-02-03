وفاة سيدتين وإصابة أخرى اختناقًا بالغاز داخل شقتهن بالسلام

لقيت سيدة وشقيقتها مصرعهما، فيما أُصيبت ابنة الأولى، بمنطقة السلام، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتجري مباحث القسم تحريات لكشف ملابسات الحادث.



البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة وشقيقتها وإصابة ابنة الأولى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن أن أحد الجيران تلقى استغاثة من السيدة الأولى وعقب حضوره والطرق على الباب لم يستجب أحد، وبعد كسر الباب تبيَّن وجود جثتين لسيدتين وإصابة ابنة الأولى؛ بسبب اختناقهما بالغاز، مع عدم وجود شبهة جنائية.

وتحفظت مباحث قسم شرطة السلام أول، على الجثمانين تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت لاحقًا بتشريحهما وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية.