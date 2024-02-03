القبض على المتهمين بقتل حارس أمن فى شركة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهمين بقتل موظف أمن بشركة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد ورود بلاغ بمقتل محمد.ع، 37 عاما، مقيم بمحافظة أسيوط، موظف أمن، أثناء عمله بحراسة مزرعة تابعة للشركة، وتبين أن المتهمين في الواقعة بسيوني.ا، 24 عاما، وعماد.م، 21 عاما ومصطفى.ع، 20 عاما، وأحمد.أ، 18 عاما، ومحمد.م، 20 عاما، ومجدي.م، 24 عاما، وجميعهم مقيمين بقرية الحلفاية، بمركز نجع حمادي.



تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات وضبط المتهمين بعد الإجراءات اللازمة.