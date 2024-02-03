جنوب الوادي تستعين بـ 3 مشروعات أعدها خريجي الجامعة

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة قامت بتدشين ثلاثة مشروعات تطويرية خاصة بخريجيها.

وإطلع رئيس الجامعة، اليوم السبت، على العرض التقديمي المقدم من الدكتور محمد سيد محمد السيد الأستاذ بكلية التربية بقنا ومنسق المشروعات على مجلس جامعةجنوب الوادي الاخير.

تناول العرض ملخصًا عن المشروعات التطويرية الخاصة بخريجي جامعة جنوب الوادي المحددة في المشروعات التالية:

رئيس الجامعة

المشروع الأول:

يهدف المشروع إلى استحداث مركز ورابطة لخريجي جامعة جنوب الوادي، من شأنها تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، وكذلك بين الخريجين أنفسهم، وذلك من خلال: بناء قنوات اتصال فعالة ومستدامة بين الجامعة وخريجيها وجهات التوظيف، وتوفير فرص وظيفية لخريجي الجامعة في عديد من مؤسسات المجتمع، وتنمية مهارات الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتعظيم الاستفادة من الخريجين وجهات التوظيف في تطوير برامج الجامعة الأكاديمية.

ويتم تنفيذ المشروع وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: عقد لقاءات تمهيدية مع فريق عمل المشروع، بهدف التعريف بفكرة المشروع ووضع خطة العمل، والاطلاع على خبرات الجامعات الأخرى وتجاربها في مجال التواصل مع الخريجين، وتتناول المرحلة الثانية: كتابة المسودة الأولى للائحة مركز ورابطة خريجي جامعة جنوب الوادي، ومراجعتها وتدقيقها، والمرحلة الثالثة: أخذ موافقة معالي رئيس الجامعة على مقترح اللائحة وعرضها على مجلس الجامعة تمهيدًا لاعتمادها وتشكيل فرق العمل والبدء في إجراءات التنفيذ.

ويسفر المشروع عن المخرجات التالية: تصميم منصة إلكترونية خاصة بالمركز والرابطة على موقع الجامعة، عقد لقاءات دورية مع الخريجين داخل الجامعة وبأماكن عملهم لتعزيز التواصل بين الجامعة والخريجين، تنظيم حفل سنوي لتكريم أوائل الجامعة، مساعدة الخريجين على إكمال دراساتهم العليا في الجامعة، الإعلان عن فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين وإرسال المعلومات المطلوبة على البريد الإلكتروني للخريجين، تنظيم ملتقى التوظيف السنوي للاطلاع على أهم شروط ومهارات الوظائف المتاحة في سوق العمل، تنظيم الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة لتنمية مهارات الخريجين المهنية، تنظيم ورش عمل لكيفية كتابة وعرض السيرة الذاتية، تقديم برامج التنمية المهنية للخريجين وتنمية مهارات ريادة الأعمال والتوظيف وبرامج التعليم المستمر، إعداد استطلاعات الرأي والاستبانات الخاصة باحتياجات الخريجين وجهات التوظيف، تمثيل خريجي الجامعة وجهات التوظيف في المجالس واللجان ذات الصلة بالبرامج التعليمية بما يتناسب مع طبيعة كل برنامج وطبقًا لقواعد معتمدة ومعلنة.

المشروع الثاني: استحداث جائزة الخريج المتميز

يهدف المشروع إلى: تعزيز التواصل بين الجامعة وخريجيها، تعزيز سمعة الجامعة والتعريف بها محليًا وعالميًا، تعظيم دور خريجي الجامعة، من خلال قياس أثرهم في مجتمعاتهم ودورهم الفاعل فيه، الحصول على تغذية راجعة من الخريجين كأحد الشركاء الاستراتيجيين في تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة، تشجيع التنافس البناء والابتكار بين الخريجين، تعزيز انتماء الخريجين للجامعة، تقدير جهود الخريجين وإثابة المتميزين منهم، ربط طلاب الجامعة الحاليين مع الخريجين والاستفادة من تجاربهم.

ويتم تنفيذ المشروع وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: لقاءات تمهيدية مع فريق عمل المشروع، بهدف التعريف بفكرة المشروع ووضع خطة العمل، والاطلاع على خبرات الجامعات الأخرى وتجاربها في مجال تقدير جهود الخريجين، المرحلة الثانية: كتابة المسودة الأولى لدليل الجائزة، ومراجعته وتدقيقه، المرحلة الثالثة: أخذ موافقة معالي رئيس الجامعة على مقترح الدليل وعرضه على مجلس الجامعة تمهيدًا لاعتماده وتشكيل فرق العمل والبدء في إجراءات التنفيذ.

ويسفر المشروع عن المخرجات التالية: إعداد دليل للجائزة يتضمن شروط التقدم ومعايير التقييم، وقيمة الجائزة، ومواعيد التقدم، ومراحل التقييم، إعداد تطبيق إلكتروني للتقدم للجائزة، برامج توعية وتعريف بالجائزة.

المشروع الثالث: إعداد دليل أفضل الممارسات في التوظيف

يهدف إلى مساعدة الخريج في تحقيق ذاته مهنيًا، الوصول بالخريج إلى تحديد وظيفة واقعية وقابلة للتحقيق، مساعدة الخريج لإنشاء سجل عمل شخصي مهني، امتلاك الخريج أدوات فعالة للوصول إلى الوظيفة المناسبة، التزام الخريج بآداب السلوك الوظيفي.

ويتم تنفيذ المشروع وفق المراحل التالية: المرحلة الأولى: لقاءات تمهيدية مع فريق عمل المشروع، بهدف التعريف بفكرة المشروع ووضع خطة العمل، والاطلاع على خبرات الجامعات الأخرى والمؤسسات وتجاربها في مجال الممارسات في التوظيف، المرحلة الثانية: كتابة المسودة الأولى لدليل أفضل الممارسات في التوظيف، المرحلة الثالثة: أخذ موافقة معالي رئيس الجامعة على مقترح الدليل وعرضه على مجلس الجامعة تمهيدًا لاعتماده وتشكيل فرق العمل والبدء في إجراءات التنفيذ.

ويسفر المشروع عن المخرجات التالية: إعداد دليل أفضل الممارسات في التوظيف، لقاءات تعريفية بدليل أفضل الممارسات في التوظيف لخريجي جامعة جنوب الوادي، ورش عمل عن كيفية إعداد الملف الشخصي، دورات تدريبية عن أدوات البحث عن وظيفة: السيرة الذاتية، رسالة تعريفية، إجراء المقابلة الشخصية، ورش تدريبية عن: مهارات السلوك الوظيفي، أداب وأخلاقيات المهنة، مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، دورات تدريبية عن التنمية المهنية: تطوير الأداء، التنمية الذاتية، الممارسات التطويرية والحديثة في مجال العمل.