السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات، اليوم السبت 3 فبراير، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي:

 

الدرهم الإماراتي

 

 أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي حققت في البنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بلغت في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، 8.39 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 8.22 للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

 

الريال السعودي:

 

الريال السعودي

 

 أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، سجلت في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع. 

 

أسعار صرف الريال السعودي حققت في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الريال السعودي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الريال السعودي بلغت في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد 7.95 للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال القطري:

 

الريال القطري

 

سجل أسعار صرف الريال القطري في بعض البنوك كالآتي: وصل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع، أسعار صرف الريال القطري في بنك مصر 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.

 

 وبلغ أسعار صرف الريال القطري في بنك الإسكندرية 7.88 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، وسجلت أسعار صرف الريال القطري في البنك المصري الخليجي 7.89 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع، سعر الريال القطري في بنك قطر الوطني 7.88 جنيه للشراء و8.51 جنيه للبيع.

 

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