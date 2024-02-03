بالفيديو.. الكوربيه تكشف دور تنمية العنصر البشري في مواجهة أزمات الإقتصاد

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع:... محمد سعيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أي دي تي" للاستشارات والنظم..... ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن ..دور تنمية العنصر البشري في مواجهة ازمات الاقتصاد.

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية ... تطوير قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية امام الرقابة المالية ...حيث عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والمشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسته وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ووزارة البيئة بالإضافة إلى أعضاء من ذوي الخبرة، والتي تختص بالعديد من المهام منها إعداد كل من القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وقواعد الإشراف والرقابة عليها، ومعايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك توصيف أنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها 3 موضوعات رئيسية منها تطوير قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدي الهيئة، والطلبات الواردة للهيئة بشأن القيد بقائمة جهات التحقق والمصادقة لدي الهيئة.

يأتي ذلك في إطار استكمال جهود الهيئة لتهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم وتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها في الإنتاج وخلق الوظائف.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... قريبا بدء التداول على سهم

سيتى لاب" " وافتتاح 5 فروع بخطة 2024 ، حيث علمت" الوفد" انه سوف يتم بدء التداول على شركة سيتي لاب " " وذلك بعد أن قاربت الجهات المعنية على الانتهاء من الموافقات اللازمة، على أن يكون التعامل على سهم الشركة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من فبراير الجاري 2024.

أكد الدكتور أحمد عثمان الجعيدي مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة معامل سيتي لاب للتحاليل الطبية انه سوف يتم البدء فى تنفيذ الخطة المستقبلية لعام ٢٠٢٤ فور بدء التداول، حيث سيتم افتتاح 5 فروع خلال الشهور القليلة القادمة.

وكان د. "الجعيدي" قد أشار في تصريحات سابقة لـ "الوفد" أن الشركة تهدف إلى تنفيذ استراتيجية طموحة ، حيث تبني الاستراتيجية على توسع في الفروع ليكون الإجمالي حتى عام2028 نحو90 فرعا لمعامل التحاليل، بجميع محافظات مصر، وذلك عبر افتتاح 65 فرعا بواقع 25 فرع بالقاهرة والجيزة، و25 فرعا بمحافظات الصعيد، و13 فرعا بمنطقة الإسكندرية، بواقع أيضا 5 فروع بعام2024، و15 فرعا في 2025، و30 فرعا بعام2026، و15 فرعا في 2027، بالإضافة إلى التوسعات الخارجية بدولة الأردن بفرعين من ضمنهما فرع قائم، وآخر مستهدف".

تسعى الشركة من خلال التداول في البورصة إلى توفير الفجوة التمويلية، بما يسهم في ادراج الشركة بالسوق الرئيسي خلال فترة قليلة.

تتضمن الحلقة " أيضا " " " ... ""أسطول لتداول الأوراق المالية" تتبني خطة طموحة لدعم توسعاتها عام2024، حيث تخطط شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات خلال الفترة القادمة من العام 2024إلى تعزيز توسعاتها لتعظيم نسب نموها.

قال محمد لطفي العضو المنتدب للشركة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن استراتيجية الشركة خلال عام2024 تعتمد على تبني 3 محاور رئيسية، من شأنها الحفاظ على ريادة الشركة، حيث تتمثل في خطة تسويقية واسعة، تهدف إلى زيادة عدد الأفراد، والذين يمثلون 75% من تداولات البورصة.

أضاف "لطفي" أن الزيادة في عدد الافراد سيكون عبر "موبايل ابلكيشن" خاصة أن الشركة تحتل مركز متقدم من حيث تعاملات الأفراد، كما تركز خلال الفترة القادمة أيضا على استقطاب أكبر عدد من فئة الشباب.

أشار "لطفي" إلى أن الشركة تعمل أيضا على تعزيز تداول المؤسسات، والعمل على استقطابها، برفع نسبتها، وزيادة تمويلها.

كما أشار "لطفي" أيضا إلى أن الشركة تستهدف التوسع في الأسواق العربية، خاصة السوق الخليجي، بعدما قامت بفتح مكتب للشركة في دولة الأمارات، للترويج والتسويق لسوق المال المصري، ومستهدف افتتاح مكتب للشركة بالمملكة العربية السعودية لعرض الفرص المتاحة للقطاعات المتنوعة التي تشهد نموا.

احتلت الشركة الترتيب الثامن في ترتيب الشركات العشرة الكبار، حيث حققت الشركة قيم تداولات بنحو 8.8 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 3.7%، كما استحوذت على المركز الرابع من حيث قيم تداولات الأفراد بقيم تداولات 8.2 مليار جنيه، بنسبة4.9% من السوق.

كما يتضمن البرنامج ... نمو الايرادات وراء أرباح الوادي العالمية للاستثمار، حيث أرجع عادل مراد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية تحول الشركة للربحية خلال نتائج أعمال 9 شهور الأولى من عام 2023 إلى النمو الكبير الذي حققته ايرادات الشركة.

أضاف "مراد" أن النمو في إيرادات الشركة ساهم في تحول نتائج أعمال الشركة إلى الربحية....أشار إلى أنه مع عودة السياحة إلى السوق المحلي سوف يؤثر ذلك إيجابيا على نمو القطاع السياحي، وهو ما قد يكون له تداعياته الإيجابية على الشركات العاملة في المجال، ومنها شركة الوادي العالمية للاستثمار.

كانت المؤشرات المالية للشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام2023 قد شهد التحول من الخسائر إلى الربحية، على أساس سنوي، حيث أنها حققت صافي ربح بلغ نحو 2.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، كما ارتفعت الإيرادات خلال التسعة أشهر إلى 20.8 مليون جنيه، مقارنة بـ10.71 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعودها، وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.

كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي أكس30 مستوى 31000 نقطة خلال الأسبوع الجاري، كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى 28740 نقطة منطقة مقاومة أولى ومستوي 29000 نقطة مقاومة ثانية، على أن يكون مستوي28200 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة27700 نقطة دعم ثانية.