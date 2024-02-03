أمم آسيا.. منتخب إيران تلحق بكوريا والأردن في نصف النهائي

فاز منتخب إيران على نظيره الياباني بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التى جمعت بين المنتخبين بمواجهة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية.

وحجز منتخب إيران بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بكأس آسيا بعد إلحاق الهزيمه بنظيره الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

أهداف اللقاء..

تقدم منتخب اليابان بالهدف الاول عن طريق اللاعب موريتا في الدقيقة 26 ، فيما عاد منتخب إيران لاحداث اللقاء وتمكن من تسجيل هدفين عن طريق محمد علي رضا وجهانباخش.

تشكيل منتخب إيران

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: كنعانى ، شجاع خليل زاده ، محمدى ، رامين رضائيان.

خط الوسط: أوميد إبراهيم ، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش ، موهيبي

خط الهجوم: سردار أزمون.

ولعب المنتخب الياباني بتشكيل

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

الدفاع: يوتا ناكاياما -كو ايتاكورا - تومياسو - سيا مايكوما

الوسط: موريتا - واتارو إندو - تاكيفوسا كوبو

الهجوم: مابينا - أياسي أويدا - ريتسو دوان.