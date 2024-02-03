وصول قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطور سيناء

وصلت اليوم السبت، قافلة مكونة من عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء.

يأتي ذلك في اطار جهود اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتواصله مع كافة جهات الدولة من الوزارات والهيئات المعنية، والمجتمع المدني لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونتيجة لتلك الجهود والتعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير السلع الغذائية لجميع مدن المحافظة بأسعار مخفضة. يتم توفيرها مرتين شهريا من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وانطلاقها بباقي مدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل اهالي المحافظة ومحاربة الغلاء ومنع استغلال التجار.