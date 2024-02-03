حبس شقيقين متهمين بقتل بائع ملابس بالشرقية

قررت نيابة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس شقيقين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شاب في العقد الثالث من عمره، بسبب خلافات عائلية ومالية بينهم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد ورود إشارة من المستشفى العام، باستقبال «إبراهيم. م» 30 عاماً، بائع ملابس متجول، ومقيم بدائرة القسم، مصابًا بجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وتوفي متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية وشهود العيان، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: « أسامة. أ. ه» 31 عاما، وشقيقه «هاشم » 25 عاما، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وذلك بسبب خلافات عائلية ومالية بينهم، وتبين أن المتهمين والمجني عليه تربطهما صلة قرابة، وقاما بالتعدي عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات في الواقعة.