السبت 03 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحشد الشعبي العراقي يعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي إلى 36

القصف الأمريكي بالعراق
القصف الأمريكي بالعراق

أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأمريكي على الأنبار إلى 36.

 

وحسب روسيا اليوم، جاء في البيان: "هيئة الحشد الشعبي العراقي تعلن ارتفاع حصيلة مصابي القصف الأميركي في الأنبار إلى 36 شخصا وتواصل البحث عن عدد من المفقودين".

 

وأضاف البيان: "نؤكد جهوزيتنا لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة بحفظ سيادة العراق ووحدة أرضه وسلامة شعبه".

 

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له.

 

وأفاد مراسل RTبأن القصف طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

 

وأسفرت الضربات الأمريكية عن وقوع ضحايا مدنيين وعسكريين وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

 

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