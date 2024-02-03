السبت 03 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات ضعيفة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" في شباك التذاكر أمس

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للفنان خالد الصاوي، إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر أمس، الجمعة، بلغت 924 جنيها فقط، وذلك بموسم اجازة منتصف العام.

 

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك


تدور قصة الفيلم، في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

 

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك


فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

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