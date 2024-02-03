منتخب إيران يقلب الطاولة علي اليابان ويتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

تمكن منتخب إيران من حجز بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي كأس أمم آسيا 2023، بعد الفوز على منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد، في دور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

وينتظر المنتخب الإيران تحديد طرف نصف النهائ من الفائز من مباراة قطر وأوزباكستان في نصف نهائي بطولة أمم آسيا 2023.



يذكر أن منتخب الأردن تأهل بالأمس الى نصف النهائي الأول لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية في أولى خطوات البحث عن التذكرة الأولى للمباراة النهائية

وافتتح الياباني هيدماسا موريتا اولي أهداف المباراة لصالح منتخب اليابان في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وتعادل محمد محبي لصالح منتخب إيران في الدقيقة 55، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش في الدقيقة 90+6 عن طريق ركلة جزاء.



أرقام حققها المنتخب الإيراني اليوم :

• التسجيل لأول مرة على اليابان في كأس آسيا…

• الانتصار لأول مرة على اليابان في كأس آسيا…

• إقصاء لأول مرة اليابان في كأس آسيا…