السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سرايا القدس تنشر مشاهد لطائرة كود كابتر الإسرائيلية بعد السيطرة عليها في خانيونس

الطائرة الاستخباراتية
الطائرة الاستخباراتية بعد الاستيلاء عليها

أعلنت سرايا القدس أنها أسقطت طائرة إسرائيلية مخابراتية، من نوع كواد كابتر، جنوب غرب خانيونس.

وعرضت مشاهد للطائرة "كواد كابتر" التي أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية جنوب غرب خانيونس.

وأعلن الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، عبر حسابه، أن القوات قصفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود العدو محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

كما تم استهداف جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) آخر شارع المدرسة، والاشتباك مع جنود العدو من نقطة صفر أوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم.

 

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