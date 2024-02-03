السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبلغ مصر بقراره بتخصيص دعم مالي إضافي للبلاد

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أبلغ وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي بأن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي للبلاد.

 

وأضافت الخارجية في بيان أمس الجمعة أن الاتحاد الأوروبي أقر المخصصات المالية الإضافية لدول الجوار، ومن بينها مصر، خلال قمة عقدت في بروكسل يوم الخميس في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021-2027.

txt

بسبب القمامة.. شخص ينهي حياة جاره في الغربية

txt

الجهاد الإسلامي الفلسطيني: العدوان الأمريكي على سوريا والعراق سيؤدي إلى التصعيد

ولم تذكر وزارة الخارجية حجم المخصصات الأوروبية الإضافية لمصر.

 

وتعاني مصر من شح في الموارد بالنقد الأجنبي وتضررت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الاضطرابات التي تعتري حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يضغط بشدة على اقتصادها الذي يعتمد على الاستيراد.

 

وبحسب البيان، ناقش شكري وفارهيلي أيضا خلال الاتصال "الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أي معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع".

 

مواد متعلقة

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

بسبب القمامة.. شخص ينهي حياة جاره في الغربية

الجهاد الإسلامي الفلسطيني: العدوان الأمريكي على سوريا والعراق سيؤدي إلى التصعيد

سيجون أريمو.. مقتل العاهل النيجيري التقليدي بالرصاص واختطاف زوجته
الجريدة الورقية