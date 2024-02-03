بسبب القمامة.. شخص ينهي حياة جاره في الغربية

اقدم شخص على إنهاء حياة جارة "بالفأس"بسبب القمامة في قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات، في الغربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر يعقوب مركز كفرالزيات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين مواطن وجاره لخلافات الجيرة بسبب كيس قمامة، قام على إثر ذلك المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه مستخدما "فأسا" ولقي حتفه في الحال.

تم ضبط المتهم واقتياده للمركز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.