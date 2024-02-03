الجهاد الإسلامي الفلسطيني: العدوان الأمريكي على سوريا والعراق سيؤدي إلى التصعيد

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن العدوان الإمريكي على سوريا والعراق، هو انتهاك لسيادة البلدين وسيؤدي إلى تصعيد التوتر الإقليمي وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضافت الحركة في بيان لها: أن هذا العدوان الأمريكي السافر هو أحد أوجه الاحتلال والهيمنة والغطرسة في منطقتنا بهدف نهب ثروة شعوب أمتنا، وفرض سياسات تصب في مصلحة الاستعمار الغربي والكيان الصهيوني.

ووجه البيان تحية إلى الشعبين العراقي والسوري الثائرين اللذين يدفعان، جنبا إلى جنب مع الشعبين اليمني واللبناني، ثمن مناصرتهما لشعبنا الفلسطيني في مقاومة حرب الإبادة، وإسناده في حرب العدوان ضده في غزة.