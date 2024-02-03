السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

معرض "تحية إلى روح مختار" بدار الأوبرا في هذا الموعد

الأوبرا
الأوبرا

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية معرض بعنوان " تحية الي روح مختار " للفنان يوسف محمد دعموم، ويفتتح في السادسة مساء الاحد 4 فبراير ويستمر حتى السبت ١٠ فبراير .

يضم المعرض 15 لوحة منفذة بالألوان الزيتية وخلالها يعيد الفنان كبار الفنانين العالمين الي الحياة مرة اخرى ويتخيل وجودهم وهم سلفادور دالي ، فان جوخ وبيكاسو  اثناء زيارة الي متحف الفنان محمود مختار ويصور انطباعاتهم مع اختيارهم نماذج من المعروضات ليرسموها بطريقتهم واساليبهم الفنية الخاصة .

يذكر انا يوسف محمد دعموم، فنان تشكيلي مصري درس ترميم الاثار وتخصص في مجال ترميم اللوحات الزيتية وغيرها من العناصر الفنيه وشارك في معارض الحركة الفنية منذ عام 1996 حتى الان .

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