تحرير 178 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، عن تحرير 178 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفى سياق آخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.



وأسفرت الجهود عن ضبط (خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول) وبحوزتها (جهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر) حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.. وبمواجهتها إعترفت بمزاولتها نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامى.



وأثمرت الجهود عن ضبط (4 أشخاص "يحملون جنسية أجنبية" - مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).. وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "سكين") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة هاتف محمول من آخر "يحمل جنسية أجنبية" حال سيره بالطرق العام.