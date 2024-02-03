قتلا الطفلة بأقراص مهدئة وقطعة قماش.. إحالة أوراق أم وزوجها إلى المفتي بالأقصر

في واقعة مأساوية، تخلصت أم برفقة زوجها، من نجلتها، إثر شكها في سلوكها، فأعدت خطتها للتخلص من الابنة، وساعدها زوجها في الجريمة.

وقضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين كل من: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداودي، وعضو النيابة، المستشار محمود عبد الله، وأمانة سر كل من: حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، بإحالة أوراق أم وزوجها، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في اعدامهما، وذلك بتهمة قتل نجلتها، في القضية 6242 لسنة 2023، جنايات مركز القرنة والمقيده برقم 1424 لسنة 2023 كلى الأقصر.



ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى مايو 2023، عندما عقدا كل من "جيهان.ح" الأم، وزوجها "محمود.ا"، النية على قتل الابنة صابرين.ع، في عقدها الثاني.

وجاء في التحقيقات بأن المتهمة أفصحت لزوجها عما يدور فى ذهنها وقتل المجنى عليها؛ فوزعا الأدوار واتفقا على كيفية التنفيذ، فاعدا لذلك الغرض أقراص مهدئة طحنتها واحرزتها والدة المجنى عليها.

وفي اليوم المتفق عليه اصطحبت الأم، المجنى عليها الى خارج دائرة المركز بغية التنزه تنفيذا لذلك الغرض، وما ان التقيا بالمتهم الثانى فى المكان المتفق عليه باحدى حوانيت بيع العصائر حتى افرغت مطحون تلك الأقراص بمشروبها والتقطه الزوج، وأعطاه للمجني عليها، وما ان تجرعت ذلك المشروب حتى خارت قواها فاصطحباها إلى منزل المتهم الثانى وحقنها المتهم الثانى بسائل ممزوج بمطحون ذات العقار المهدى حتى ايقنا من إعدام إرادتها وشل مقاومتها؛ فنقلاها بسياره إلى منزل المتهمة، وما إن وضعتها على دكة بذلك المنزل وظفرت بها حتى جثمت عليها ممسكه بقطعة قماش كاتمه بها أنفاسها حتى ايقنت مفارقتها الحياة قاصدين قتلها.

وأوضح التقرير الطبي وفاة المجني عليها، اثر اسفكسيا كتم النفس نتيجة سد المسالك الهوائيه العليا، ادى الى حرمان الجسم من الأكسجين اللازم للحياه ومانتج عنه حدوث فشل تنفسى حاد، وتوقف الوظائف الحيوية والتى أودت بحياتها.

