الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

قضت محكمة بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، اليوم السبت، بالسجن 7 سنوات لكل منهما في قضية زواج غير قانوني.

وحسب سبوتنيك، قالت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم السبت: "حكمت محكمة في روالبندي على رئيس الوزراء السابق عمران خان وبشرى بيبي بالسجن سبع سنوات لكل منهما في قضية تتعلق بزواجهما خلال فترة عدم سقوط العدّة عن الأخيرة".

وبحسب الصحيفة، أن الحكم تم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا.

كما قضت محكمة باكستانية، يوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، ووزير الخارجية الباكستاني السابق، شاه محمود قريشي، يوم 30 يناير/ كانون الثاني الفائت، بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأفادت صحيفة "دون" الباكستانية، بأن "القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن، إلى الحكومة في إسلام اباد".

من جهته، قال حزب خان، "حركة الإنصاف"، إن "محكمة خاصة حكمت على خان، ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما"، مؤكدا أنه سيطعن في القرار.

وشهدت باكستان، العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار عمران خان، عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لأيام عدة، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.