إستمرار فعاليات مبادرة زراعة " 100 مليون شجرة" بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية.

بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين، من جانبه ، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، حيث تم زراعة 145 شجرة مثمرة وزينة متنوعة ، لأشجار ( ماهوجني، تفله، و مورينجا) ، بطريق القاهرة أسوان الزراعي ، كما تم قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار، وري النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق ، للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز.

مؤكدا رئيس المركز ، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف ، من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، أشار عماد حسن رئيس المركز ، تم زراعة أشجار الظل والزينة بمدخل الوحدة المحلية لشلقام ، حيث تواصل أعمال التشجير والتجميل بمداخل القرى ، وعلى امتداد المركز للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .

وفى ذات السياق ، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، إن الوحدة المحلية تواصل أعمال التجميل والتشجير ، وعمليات قص و تهذيب وتقليم ورى الأشجار ، ومتابعة أعمال النظافة على طول الكورنيش بأقسامه الثلاثة ، شمال ووسط وشارع مصر ، وذلك بالتعاون مع إدارة المشاتل و الحدائق ، حفاظا على المظهر الجمالى للمدينة لكونها عروس الصعيد.