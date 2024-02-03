استمرار أعمال لجان فحص طلبات التصالح بطوخ

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بترسا بمحافظة القليوبية، برئاسة وائل محمد رئيس الوحدة بفحص عدد من ملفات التصالح والتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنيين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن استمرار أعمال لجان فحص طلبات التصالح وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ باستمرار أعمال اللجان الفنية فى فحص والبت فى طلبات التصالح على مخالفات البناء واستخراج نموذج ١٠ فى ايام العطلات الرسمية.

وشهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ، حيث حصل صاحب البرج على رخصة بعدد دور أرضي و6 طوابق، وقام ببناء 7 طوابق بالمخالفة للترخيص.

وتتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للقانون 119.

