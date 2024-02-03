قوافل طبية بقرى القليوبية ضمن أعمال التحالف الوطني

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية واحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدة قوافل طبيه بكافة قرى محافظه القليوبيه والمناطق النائيه .وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الإجتماعي، وذلك تحت قيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وإشراف امام فوزي وكيل وزاره التضامن الاجتماعي والدكتور حموده الجزار وكيل وزاره الصحة، والدكتور عادل سعد أمين. مدير القوافل الطبية بالقليوبيه حيث أقيمت اليوم القافلة بكنيسة الأمير تادرس بهتيم.

وأكد الدكتور عادل سعد أمين مدير مشروع القوافل الطبية بالتحالف الوطني حافظة القليوبية، أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية وتتمركز في القرى الأكثر احتياجا والتي تهدف لخدمه طبيه متميزة من خلال الكشف والفحص الطبي بمجموعة من الأطباء والاستشاريين المهرة، وذلك بما يحقق رؤية الدولة فى التنمية المستدامة. مضيف أن القافلة قدمت خدمات مباشره لاهلينا بالمحافظة في كافة التخصصات الطبية ووصل عدد المستفيدين من الفحص الطبي والتحاليل، والتحويلات سبعة ألف مستفيد تقريبا إضافة لتوزيع اكثر من عشرين ألف علبة أدوية داخل القوافل مجانا.. خلال شهر يناير واليوم بهتيم شهدت إقبالا كبيرا وقد تم توزيع هدايا للاطفال والاسر أثناء القافلة.

وافادت نسمه الخولي المنسق بالقافله أن هذه القوافل تهدف لخدمه المجتمع والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن خاصه في ظل ارتفاع أسعار الدواء والكشف بالعيادات الخاصة.

وأشارت اسمهان نبيل منسق بالقافلة، الى تلك الجهود المبذولة من مؤسسه راعي مصر للتنميه وانطلاقًا من مسئوليتها الانسانية والاجتماعية وحرصًا منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصرى .