السبت 03 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف والعلاج لــ1680 مواطن في قافلة طبية بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج  للمواطنين .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية القطوشة احدى قرى مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير الجارى ، وتقديم العلاج بالمجان ، وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر احتياجا ، والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، في تقريره أن فاعليات القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية القطوشة ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، في تخصصات مختلفة ، حيث شملت 222 حالة جراحة ، 427 حالة أطفال ، و267 باطنة ، 95 نساء ، و 80 أسنان ، و215 جلدية ، و158 أنف وأذن ، و31 تنظيم أسرة ، و185 رمد، بالإضافة إلي إجراء 149 تحليلا متنوعا، و 8 حالات موجات صوتية ، و 5 حالات أشعة عادية ، و 148 كشف مبكر للضغط والسكر، و إجراء 10 حالات خلع أسنان ، وتحويل 7 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 191 مترددا.

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