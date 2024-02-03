توقيع الكشف والعلاج لــ1680 مواطن في قافلة طبية بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية ، بالقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج للمواطنين .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1680 حالة خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية القطوشة احدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، على مدار يومي 31 يناير و1 فبراير الجارى ، وتقديم العلاج بالمجان ، وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى الأكثر احتياجا ، والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، في تقريره أن فاعليات القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية القطوشة ، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية ، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، في تخصصات مختلفة ، حيث شملت 222 حالة جراحة ، 427 حالة أطفال ، و267 باطنة ، 95 نساء ، و 80 أسنان ، و215 جلدية ، و158 أنف وأذن ، و31 تنظيم أسرة ، و185 رمد، بالإضافة إلي إجراء 149 تحليلا متنوعا، و 8 حالات موجات صوتية ، و 5 حالات أشعة عادية ، و 148 كشف مبكر للضغط والسكر، و إجراء 10 حالات خلع أسنان ، وتحويل 7 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، إلى جانب عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 191 مترددا.