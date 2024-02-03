الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الأوركيد في لندن تحتفل بزهور مدغشقر

تعد الدولة الجزيرة موطنًا لما يتراوح بين 10000 إلى 12000 نوع من النباتات - وواحد من كل 10 منها عبارة عن بساتين الفاكهة.

تم استخدام حوالي 5000 زهرة لإنشاء عروض مذهلة في الحدائق النباتية الملكية في لندن، كيو.

ويوضح الباحث لاندي راجاوفيلونا أن زهور الأوركيد تعتبر مقياسًا لصحة الجزيرة.

"تلعب بساتين الفاكهة دورًا مهمًا في النظم البيئية في مدغشقر لأنها حساسة للظروف البيئية والتغيرات في المناخ والجفاف وقلة الضوء ونقص الرطوبة."

إذا نظرت عن كثب، فقد تلاحظ بعض الكائنات المدغشقرية الكامنة في الأزهار - مثل الليمور حلقي الذيل، والحرباء

حتى أن بائعي الزهور ابتكروا طائر فورومبي، وهو طائر كبير لا يطير كان موطنًا للجزيرة في السابق ولكنه انقرض الآن.

يقوم فريق البستنة بحفظ أوراق الشجر واللحاء والطحالب لاستخدامها في بناء المخلوقات.

وبالطبع، يتم تضمين بساتين الفاكهة لإضافة لمسة من الألوان.

التخطيط لهذا الحدث يستغرق سنة كاملة.

تحتوي مجموعة الأوركيد في كيو على 8000 نبات تغطي 1300 نوع.

يحاول البستانيون استخدام أكبر عدد ممكن من النباتات من مجموعة كيو، مع أي بساتين الفاكهة الإضافية التي يتم جلبها من الموردين الخارجيين.

من بين أكثر المواقع تنوعًا بيولوجيًا على هذا الكوكب يعمل كيو في مدغشقر منذ عام 1986، ويعمل حاليًا 40 باحثًا في موقع هناك.

يتضمن المهرجان إعادة بناء المعسكر الميداني الذي يستخدمه العلماء للخروج ودراسة النباتات والحيوانات الغنية في الجزيرة.

لكن هذه الزهور الرقيقة تعيش على توازن هش يجب الحفاظ عليه.

إن تدمير الموائل والحرائق المتكررة والجفاف وقطع الأشجار والجمع غير المشروع يعني أن النباتات مثل بساتين الفاكهة أصبحت معرضة للخطر للغاية.

حاليًا، تم تقييم 228 نوعًا من حوالي 1000 نوع من أنواع الأوركيد في مدغشقر وإدراجها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

"لسوء الحظ، فإن بساتين الفاكهة في مدغشقر مهددة لأنه، بعد عملنا، يمكننا أن نرى أن حوالي 76٪ منها، وفقًا لتقييم الحفظ الذي أصدره الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، معرضة للانقراض.

وهذا يعني أنها موجودة في أقل من خمس مناطق في مدغشقر، إنها مهددة بالانقراض بشدة. لقد وجدنا بعضًا منها، يقول راجاوفيلونا: "إن أنواع الأوركيد موجودة في مكان واحد فقط في مدغشقر".

يريد باحثو كيو رفع مستوى الوعي بجميع الزهور التي تواجه الانقراض.

إنهم يأملون أن تساعد الشراكة مع المجتمعات المحلية لحماية بساتين الفاكهة وحتى إعادة إنتاجها في إنقاذها للأجيال القادمة.

ويستمر مهرجان كيو أوركيد حتى الثالث من مارس.

