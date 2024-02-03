ساني يبتعد عن الانضمام لبرشلونة بعد تغيير وكيله

يبحث مسؤولو نادي برشلونة عن التعاقد مع ليروى ساني نجم فريق بايرن ميونخ الحالي ومانشستر سيتي السابق، وذلك لضمه خلال الفترة القادمة.



ويأتي اهتمام برشلونة بعدما فشل البرازيلي رافينيا في وضع بصمة قوية مع برشلونة هذا الموسم، بينما تراجع أداء البرتغالي جواو فيليكس، مما يجعله مرشحاً لعدم تمديد إعارته من أتلتيكو مدريد أو تحويل الصفقة إلى شراء نهائي.



وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير سابق لها أن ساني رفض الانتقال من بايرن ميونخ إلى برشلونة، قبل أن يقوم ساني مؤخرا بتغيير وكيل أعماله فالي راماداني، الذي يتمتع بعلاقات قوية مع إدارة برشلونة، وعين بدلا منه كريستيان شميد.



ولم يجدد ليروى ساني حتى الآن عقده مع بايرن الذي ينتهي في صيف 2025، وهو الأمر الذي جعله هدفاً لبرشلونة، لكن تغيير وكيل الأعمال أسهم في تعزيز فرص بقائه في بايرن ميونخ.

ولم يكن برشلونة هو الوحيد الذي سعى لضم ساني، حيث تنافس معه على الظفر باللاعب ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان.

يذكر أن ليروى ساني يقدم أداءات مميزة مع البافاري هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف وصنع 11، بإجمالي 20 مساهمة تهديفية في 28 مباراة.