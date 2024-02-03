السجن 3 سنوات لعامل بتهمة حيازة مخدرات

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بحيازة مخدرين "الميثامفيتامين- الحشيش" بقصد التعاطي، بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي عبدالله ابو زيد، وعضوية مستشارين محمد حسن إبراهيم قاسم وايهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد علي بكر ووليد ملقى.

بداية أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.