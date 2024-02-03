إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب ملكية أرض زراعية

أصيب 5 أشخاص بقرية التابعة لمركز منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بإصابات مختلفة بينهما حالة خطيرة، بعد تعدي ومشاجرة بين أفراد عائلة أخري بسبب الخلاف على ملكية ارض زراعية.



تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ الى مأمور مركز منية النصر، بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات بالغة بينهما سيدة مصابة برش خرطوش واخر بكسر فى الجمجمة وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة إسلام ابراهيم ابراهيم احمد موافى بكسر فى الجمجمة وتم نقله إلى مستشفي الدولي بالمنصورة ، وإصابة 4 آخرين، بينهما سيدة مصابة برش خرطوش فى الوجه ، وتبين أثناء تواجد المصابين داخل الأرض، تم الهجوم عليهم من قبل عائلة أخري بالأسلحة البيضاء والنارية، بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، مما أدي إلى وقوع العديد من الاصابات، وتم تحرير المحضر رقم 435 لسنة 2024 جنايات الكردي، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وفى سياق آخر فقد قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة الموسكى بالقاهرة.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة وتم ضبطهم وبحوزتهم 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر" ومبلغ مالي من متحصلات عمليات السربة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.