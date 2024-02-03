الصيد يحصد 3 برونزيات فى بطولة القاهرة لليزر رن

حصد لاعبو الصيد 3 ميداليات برونزية بمنافسات بطولة القاهرة لليزر رن والتى اقيمت فعالياتها على استاد القاهرة الدولي والتى اسفرت نتائجها عن الاتى:

حيث احرز اللاعب مالك خالد المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 13سنة ، فيما حقق اللاعب مروان محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 11سنة ، وفاز اللاعب انس محمود بالمركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 9سنوات.

وحصل مالك خالد على ميداليتين برونزيتين فى منافسات بطولة الجمهورية للثنائى ( سباحة وجرى) وبطولة الجمهورية لليزر رن ( جرى ورماية).

الجهاز الفنى والادارى : المدير الفنى علاء الخولى،مدرب الرماية حليم عطيه واحمد بشير،مدرب الجرى وليد احمد واسراء محى الدين،مدير ادارى عمر احمد.