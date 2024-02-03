مدرب منتخب مصر السابق: كان من الأفضل إعارة شوبير

قال زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق أنه كان على النادي الأهلي السماح بإعارة مصطفى شوبير، حارس الفريق في وقت مبكر.

أضاف زكي عبد الفتاح في تصريحات على قناة المحور: "على مصطفى شوبير أن يخرج على سبيل الإعارة، كي يكتسب الخبرات، ثم يعود إلى الأهلي، فالأهلي لا يتحمل الأخطاء".

وتابع: "طالبت كثيرًا بخروج مصطفى شوبير على سبيل الإعارة، على أن يستمر علي لطفي مع محمد الشناوي، ولكن لا توجد رؤية للجهاز الفني للأهلي".

وواصل: "إذا خرج مصطفى شوبير مبكرًا من الأهلي، لكان جاهزًا الآن لحراسة مرمى الفريق.. على جمهور الأهلي أن يثق في مصطفى شوبير، إذا تألق في المباريات الأولى سيكتسب الخبرة".

وأختتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "علي لطفي هو الخيار الأمثل للانضمام إلى الأهلي، وإذا انضم إلى الأهلي، فيجب أن يخرج حمزة علاء على سبيل الإعارة".