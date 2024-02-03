ضبط 153 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، بمشاركة مفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت ، من ضبط 153 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ ، بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه ، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 130 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، ( عدم وجود ميزان - توقف بدون عذر – تصرف وتجميع - عدم وجود سجلات )، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية - ذبح خارج المجازر- تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.