أنشيلوتي يُعلق علي مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة "لا تحسم اللقب"

علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، علي مواجهة أتلتيكو مدريد، التي تجمعهما غدا الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، مباراة الغد مهمة وستكون الثالثة التي تجمعنا بأتلتيكو مدريد فى وقت قصير، ودائمًا ما كانوا متساويين ومذهلين، وغدًا سيكون الأمر نفسه، لكن عودتنا إلى البرنابيو ستساعدنا كثيرًا.

وأضاف مدرب ريال مدريد عن حسم الدوري خلال الأيام الحالية، سيكون الأمر مهمًا، لكنه ليس حاسمًا، سيكون الفوز قبل دوري أبطال أوروبا أمرًا أساسيًا وما سيأتي بعد ذلك مهم جدًا جدًا، لقد وصلنا بأفضل طريقة ممكنة وعلينا الاستفادة من ذلك.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، في مسابقة الدوري الإسباني على قناة beIN Sports HD 3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمي: كيبا.

الدفاع: ألابا، ناتشو، فاسكيز وروديجر.

الوسط: كامافينجا، تشواميني ومودريتش.

الهجوم: رودريجو، خوسيلو وبيلينجهام.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: فيتسل، مولينا، سافيتش، لينو، هيرموسو

خط الوسط: باريوس، ساؤول، ماركوس يورينتي

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا