فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في القليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق الموسم الجديد من فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، بالمجمع السكني المحيط بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة.

كما أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً الأعوام السابقة ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة، وذلك أدا الي نجاح المشروع في نشر ثقافة “الرياضة أسلوب حياة” لجذب جميع المراحل العمرية، وأن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع.

وتضمنت الفعاليات أنشطة رياضية مُختلفة، من “مشي، وجري، وتمرينات رياضية” ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، بمشاركة شباب وبنات من أعضاء مراكز الشباب مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية الذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - القاعدة الشعبية ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وأن المديرية تقيم هذا المشروع كل يوم جمعة في أماكن مختلفة، لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة في الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.