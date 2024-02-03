خبير: مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع السياحة خلال 2023

قال محمد فاروق الخبير السياحي إن مصر حققت إنجازات كبيرة في السياحة هذا العام، إذ أن لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أعلنت زيادة 25% في الحجوزات من الأسواق اللاتينية المتحدثة باللغة الإسبانية، وبالأخص دولة إسبانيا بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن إسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى محافظة الأقصر.

وكلاء السياحة الإسبان

وشرح الخبير السياحي أن الوفد السياحي المصري الذي شارك في معرض فيتور، الذي أُقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الماضي نجح بشكل كبير، خصوصا اللقاءات التي أجراها وكلاء السياحة الإسبان من أجل الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من إسيانيا لمصر.

السياحة الثقافية في مصر

وتابع خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن السياحة الثقافية في مصر تقبل عليها الأسواق الإسبانية والفرنسية، بالإضافة إلى أن الأسواق الإنجليزية والألمانية مهتمة بالجزء الترفيهي، ويزورون الشواطئ والأنشطة الترفيهية، مضيفا أن الأسواق الصينية من المتوقع زيادة الرحلات منها في الفترة المقبلة.

وأكد الخبير السياحي أن السياحة الهندية والصينية مهمة جدا بالنسبة لمصر، لأنهم تصدر أرقاما كبيرة من السياح لمصر كل عام، مؤكدا أن مصر تعمل على زيادة أعداد مقاعد الطيران في الدول التي ترسل السائحين لمصر، ما يساهم في تحقيق المستهدف السياحي بشكل أكبر.