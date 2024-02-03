الانتهاء من تصحيح المواد الشرعية بالشهادة الإعدادية الأزهرية في القليوبية

تفقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية سير العمل بمركز تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الأول، لمتابعة انتظام سير العمل بمركز التصحيح، والتقى رئيس المنطقة الأزهرية في محافظة القليوبية بمدير مركز التصحيح والمصححين والمراجعين الفنيين.

و أكد “ رئيس الإدارة المركزية ” على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح وفي مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح اوراق الإجابة، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يعد استرشاديًا ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

كما تم التشديد على المصححين بمراعاة الدقة التامة وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثيًا عليها، وأيضًا عند تجميع الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.

جدير بالذكرأنه تم الانتهاء من تصحيح المواد الشرعية والعربية والثقافية للفصل الدراسي الأول، إذ تم التأكيد على مراجعة جزئيات الإجابة تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة القليوبية.