القومى للمرأة ينظم زيارة لمدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولى لمشروعات الإدخار 

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لقاءا للدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، مع الميسرات الماليات بمشروعات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى بمحافظه القليوبية .

يأتى ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي التي ينفذها المجلس القومي للمرأة، وضمن برنامج الشمول المالي و في إطار التعاون القائم بين المجلس القومي للمراة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وفي ضوء زيارة الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات لمحافظة القليوبية.

وقام الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، بجولة تفقدية داخل مركز شبين القناطر، للوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة ".

وخلال اللقاء تحدثت الميسرات عن مدي الاستفادة التي حصلن عليها من التدريبات التي تلقوها من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودورهن كميسرات في نقل كل ما يتلقوه إلي سيدات و فتيات القري التابعة لهن.

و أعرب مدير مكتب تنمية الاتصالات في الإتحاد الدولي للإتصالات، عن إعجابه بالتعاون المثمر القائم بين المجلس والوزارة لنقل التدريب إلي تلك الميسرات لرفع وعيهن بإعتبار السيدة هي الأسرة والأسرة هي نواة المجتمع.

وأكدت إنجي اليماني مدير مكتب الشمول المالي بالمجلس، أن المجلس حريص علي رفع وعي والمهارات العلمية والعملية للميسرات الماليات بمشروع مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات الداعمة لهن.